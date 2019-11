Hat YK Osiris (21) tatsächlich seine Freundin angegriffen? Der US-Amerikaner gehört zu den heiß gehandelten Newcomern der Rap-Szene. Mit seinem Song "Worth It" landete er in diesem Jahr sogar erstmals in den Billboard-Charts. Nun macht der aufstrebende Hip-Hop-Star aber nicht mit Erfolgen von sich reden, sondern weil er seiner Freundin gegenüber aggressiv gewesen sein soll: Sie beschuldigt ihn unter anderem, ihr ins Gesicht gebissen zu haben!

Laut TMZ wurde der Sänger am Montag in Atlanta festgenommen, nachdem seine Freundin sich bereits im vergangenen Herbst an die Polizei gewandt hatte. YK Osiris' Partnerin soll auf seiner Geburtstagsfeier ein Foto von einer – nur mit einem Handtuch bekleideten – Frau auf seinem Handy entdeckt haben und den Musiker daraufhin mit dem Pic konfrontiert haben. Dabei sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der 21-Jährige soll seine Freundin die Treppe hinauf in ein Badezimmer gejagt haben, wo er sie dann gewürgt und ins Gesicht gebissen hätte.

Die Frau, deren Name nicht bekannt ist, behauptete zudem, dass YK Osiris erst von ihr abgelassen hätte, als sie ihm in die Lippe gebissen hatte. Eine Stellungnahme des "Ride"-Interpreten zu den Vorwürfen steht noch aus. Bereits Ende des Monats soll die erste Anhörung stattfinden.

Instagram / ykosiris YK Osiris, Rapper

Instagram / ykosiris YK Osiris, Musiker

CHRIS CHEW/UPI/Newscom/The Mega Agency YK Osiris bei den BET Awards 2019

