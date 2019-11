Bahnt sich bei GZSZ etwa eine neue Romanze an? Felix (Thaddäus Meilinger, 37) hatte in den vergangenen Jahren wirklich Pech in der Liebe. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau Sunny (Valentina Pahde, 25) ging auch seine Ehe mit Laura (Chryssanthi Kavazi, 30) schon nach kurzer Zeit in die Brüche. Nun sieht es ganz so aus, als habe der Unternehmer eine hübsche Ablenkung von seinem Herzschmerz gefunden. Er flirtet mit Brenda (Annabella Zetsch) – kann daraus vielleicht eine ernste Beziehung werden?

Achtung, Spoiler!

Eigentlich ist die 18-Jährige nur Felix' Untermieterin und stellt sein Leben mit ihrer quirligen Art auf den Kopf. Doch Stück für Stück nähern sich die beiden an, bis es nach einer durchzechten Nacht im Casino sogar zum Kuss kommt. "Ich glaube schon, dass Brenda Interesse an Felix hat und neugierig ist, wo das hingeht", sagt Annabella im RTL-Interview. Thaddäus betont zwar, dass Felix noch immer an seiner Ex-Frau hängt, ist aber überzeugt, dass er sich von der Blondine mitreißen lässt.

Noch ist nicht klar, ob aus den Figuren etwas wird, aber die Fans sind schon jetzt Feuer und Flamme. "Die beiden haben sich gesucht und gefunden", schreibt beispielsweise ein User auf Facebook. Findet ihr auch, dass die Felix und Brenda ein gutes Paar abgeben würden? Stimmt ab!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Laura (Chryssanthi Kavazi) und Felix (Thaddäus Meilinger) bei ihrer Hochzeit

Anzeige

gbrci / Future Image Annabella Zetsch 2018 in Hamburg

Anzeige

Instagram / thaddaeusmeilinger GZSZ-Schauspieler Thaddäus Meilinger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de