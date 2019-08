Ein unverhofftes Wiedersehen im Kolle-Kiez! Vergangenen Herbst machte sich bei den Fans der Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten eine Welle der Erleichterung breit: Brenda (Annabella Zetsch), die im Mobbing-Drama um ihren Mitschüler Luis (Maximilian Braun, 22) stets mit fiesen Intrigen auf sich aufmerksam gemacht hatte, verschwand von der Bildoberfläche. Jetzt kehrt die einstige Unruhestifterin aber zurück! Doch wird sie Luis das Leben erneut zur Hölle machen?

Achtung Spoiler!

Kommenden Dienstag taucht Brenda, die Luis beinahe in den Selbstmord getrieben hätte, überraschend wieder auf. Dabei sticht nicht nur ihre optische Veränderung auf Anhieb ins Auge – möglicherweise legt sie auch ein anderes Verhalten an den Tag. "Die Zuschauer können sich auf eine veränderte Brenda freuen, aber auch auf mehr oder weniger typische Brenda-Moves und viele tolle Geschichten mit den Schauspielern aus dem Kiez", verspricht Annabella im Gespräch mit RTL.

Ein Rückfall in alte Muster scheint also nicht ausgeschlossen zu sein. "Sie hat aus ihren Fehlern gelernt und ist dazu noch reifer und feinfühliger geworden. Dennoch kann es immer noch vorkommen, dass sie einige ihrer Grenzen noch nicht richtig kennt. Doch nun versucht Brenda, anders damit umzugehen", so die 26-jährige Schauspielerin weiter.

TVNOW / Rolf Baumgartner Brenda (Annabella Zetsch) und Jonas (Felix van Deventer) bei GZSZ

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Yvonne (Gisa Zach) und Brenda (Annabella Zetsch) bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Bernd Jaworek Luis (Maximilian Braun) bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de