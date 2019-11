Vor ungefähr einem Jahr gaben Michael Wendler (47) und Claudia Norberg ihr Liebes-Aus bekannt. Nur einige Monate nach der Trennung hatte Michael bereits seine neue Liebe gefunden – Claudia hingegen bleibt zunächst allein und lebt aktuell als Single. Doch wie müsste ein neuer Mann überhaupt sein, um das Herz der Blondine zu erobern? Das verrät die Powerfrau nun im Promiflash-Interview.

"Der muss irgendwas an sich haben, was man großartig findet, eine Ausstrahlung, Aura. Die muss irgendwie zu mir passen", offenbart Claudia gegenüber Promiflash. Als sie Michael kennengelernt habe, sei ihr der Charakter ihres Partners noch nicht so wichtig gewesen – schließlich sei sie selbst noch "charakterlos" gewesen. Umso mehr wolle sie in Zukunft auf die Eigenschaften eines Mannes achten. "Ganz grob gesprochen glaube ich, dass ich einen willensstarken Mann haben muss. Er muss einen starken Charakter haben, der weiß, was er will. Das fasziniert mich", erklärt die 48-Jährige.

Auch wenn Claudia bereit für eine neue Liebe wäre – bis sie eine Beziehung mit einem neuen Mann wirklich in Erwägung ziehen würde, müsste noch etwas Zeit vergehen. Sie selbst müsse erst noch an ihrer Persönlichkeit arbeiten: "Ich brauche eine gewisse Zeit, damit ich wieder vollständig und 100 Prozent ich bin und mit einem tollen Selbstbewusstsein."

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Claudia Norberg bei der Premiere von "Mamma Mia!"

Anzeige

Instagram / claudia_wendler_ Claudia Norberg im Februar 2019 in Florida

Anzeige

ActionPress Claudia Norberg und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de