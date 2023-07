Staatsanwaltschaft prüft jetzt Ermittlungen Claudia Norberg!

Langsam wird es ernst. Gegen Claudia Norberg (52) läuft bereits seit einigen Jahren ein Insolvenzverfahren. Die Ex-Frau von Schlagersänger Michael Wendler (51) soll horrende Summen an einigen Gläubigern vorbeigeschleust und hohe Schulden haben. Bislang schien sie untergetaucht zu sein, wurde jedoch vor wenigen Tagen auf US-amerikanischen Straßen gesichtet. Nun könnte ordentlich Ärger auf die Blondine zukommen: Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt die Ermittlungen gegen Claudia!

Wie unter anderem RTL berichtet, bot die Mutter von Adeline Norberg (21) via Social Media eine Luxus-Villa in Cape Coral zur Vermietung an. Dadurch könnten Einnahmen entstehen, von denen die Behörden bisher nichts wussten. Deswegen prüft nun die Staatsanwaltschaft Duisburg die Einleitung eines weiteren Ermittlungsverfahrens gegen Claudia. "Mit Blick auf die Vermietung einer Villa in Cape Coral prüfen wir einen Anfangsverdacht wegen Insolvenzdelikten", erklärt die Pressesprecherin Melanie Anderhub.

Die Anzeige der Villa teilte die 52-Jährige vor wenigen Tagen auf Instagram. Diese bot sie für knapp 1.000 US-Dollar pro Woche an – das entspricht umgerechnet rund 899 Euro. Das Anwesen besteht wohl aus drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem Pool.

Anzeige

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg im Mai 2020

Anzeige

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg im Juni 2020

Anzeige

Getty Images Claudia Norberg bei den GQ Men Of The Year Awards 2019

Anzeige

Glaubt ihr, Claudia wird sich noch zu dem drohenden Verfahren äußern? Ja, ich denke schon. Nee, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de