Claudia Norberg lässt es sich trotz Schulden gut gehen!

Was macht eigentlich Claudia Norberg (52)? Die Blondine war über zehn Jahre mit dem Schlagerstar Michael Wendler (50) verheiratet. Doch 2018 ging die Beziehung in die Brüche. Seit Jahren läuft in Deutschland ein Insolvenzverfahren gegen die TV-Bekanntheit: Sie soll eine enorme Summe an ihren Gläubigern vorbeigeschleust und noch immer hohe Schulden haben. Doch genau wie ihr Verflossener befindet sie sich in den USA – und lebt dort trotz Schulden angeblich ein entspanntes Leben.

Bild will erfahren haben, wie es aktuell um die 52-Jährige steht. Sie wohnt wohl zur Miete in einem Apartment auf dem schicken Santa Barbara Boulevard in Cape Coral. Ihr eigenes Haus ist für offenbar 6.000 Dollar im Monat an jemanden vermietet. Doch dies ist nicht die einzige Einnahmequelle der Verschuldeten: Sie arbeitet als Immobilien-Managerin für eine der erfolgreichsten Hausverwaltungen in Südwestflorida.

Die Mutter einer Tochter versucht offensichtlich ziemlich hartnäckig, sich und ihre Einnahmen vor der Justiz zu verstecken. Ihre aktuelle Melde- und Zustelladresse ist unbekannt. Ein Gläubiger von Claudia meint diesbezüglich zu dem Medium: "Es ist unfassbar, wie sich Claudia ihren Gläubigern und ihrer Verantwortung entzieht. Und wie wenig die deutschen Behörden bemüht sind, Claudia in Florida aufzuspüren und endlich zur Rechenschaft zu ziehen."

Anzeige

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Unternehmerin Claudia Norberg mit ihrem Ex-Mann Michael Wendler

Anzeige

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de