Drei Millionen Euro Schulden: Claudia Norberg verzweifelt

Sie ist mit den Nerven am Ende. Claudia Norberg (53) hatte während ihrer Ehe mit Michael Wendler (51) einen enormen Schuldenberg angehäuft. Weil die Gläubiger in Deutschland auf ihr Geld warten, versteckt sich die Blondine in den USA vor dem Insolvenzvollstrecker. In der Vergangenheit hatte sie nie über ihre Geldprobleme gesprochen, doch seit Kurzem gibt sie immer mehr Einblicke in ihre finanzielle Situation: Claudia weiß nicht, wie sie ihre Schulden jemals zurückzahlen soll!

"Die Firma, die damals existierte, lief auf meinen Namen. Alle Verbindlichkeiten sind auf meinen Namen. So bin ich aus der Ehe rausgegangen mit der Überschuldung", erzählt sie im Gespräch mit RTL und fügt hinzu: "Ich werde in meinem ganzen Leben nicht mehr so viel Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie ich diese Summe jemals in meinem Leben aufbringen sollte." Wenn Claudia im Lotto gewinnen würde, würde sie ihren Gläubigern ihr Geld zurückzahlen.

Ob sie die Schulden jemals begleichen kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch in den Sternen. "Geld hat [früher] keine Rolle gespielt. Jetzt muss ich schauen, an welchen Tagen ich den Müll rausbringen muss und wie ich meine Strom- und Wasserrechnungen bezahle", erklärt sie. Das einstige Model verdiene in einer Ferienhausvermietung nach eigenen Angaben nur rund 18 Dollar, was umgerechnet circa 16,60 Euro die Stunde ist.

Instagram / claudia_norberg Claudia Norberg, TV-Bekanntheit

Getty Images Unternehmerin Claudia Norberg mit ihrem Ex-Mann Michael Wendler

Frederic Kern / Future Image Claudia Norberg, Oktober 2019

