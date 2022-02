Wo steckt Claudia Norberg (51)? Die Ex-Frau von Michael Wendler (49) hat in Deutschland noch immer ein Insolvenzverfahren laufen: Sie soll eine enorme Summe an ihren Gläubigern vorbeigeschleust und noch immer hohe Schulden haben. Bislang drückte sie sich aber vor den Behörden und schien untergetaucht zu sein. Nun wurde die Reality-TV-Bekanntheit jedoch auf der Straße gesehen: Versteckt Claudia sich in den USA vor den deutschen Insolvenzbehörden?

Bild spürte die 51-Jährige in Florida auf: Auf den Bildern sieht man Claudia in einer kleinen Stadt in Florida, einige Kilometer entfernt von Cape Coral, wo sie bereits gelebt hat. Dort soll sie bei ihrem neuen Freund untergekommen sein: Einem Schrotthändler aus der Automobilbranche. Auf den Fotos ist sie vor einer Autowerkstatt zu sehen.

Doch in Deutschland wartet ihr Insolvenzverwalter nach wie vor auf eine Rückmeldung von Claudia. "Die Schuldnerin scheint sich weiterhin bewusst vor den deutschen und amerikanischen Behörden zu verstecken", ließ dieser verlauten. Offenbar entzieht sie sich zurzeit ihren Auskunfts- und Mitwirkungspflichten.

