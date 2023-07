Claudia Norberg bietet ihre Villa in Florida zur Miete an

Claudia Norberg (52) ist nach ihrer Auszeit wohl zurück im Netz! Lange war es still um die Ex-Frau von Michael Wendler (51) geworden. Ihren letzten Post machte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin im Juli 2021 – also vor zwei Jahren. In den sozialen Medien meldet sich die Blondine nun wieder. Sie postet Fotos ihrer Villa in Florida. Das macht sie jedoch aus einem bestimmten Grund: Claudia bietet ihre Villa in Florida zur Miete an.

Ihr Haus befindet sich – wie das ihres Ex-Mannes – in Cape Coral. Für knapp 1.000 US-Dollar (umgerechnet circa 899 Euro) pro Woche dürfen Mieter ihr US-amerikanisches Luxusdomizil beziehen. Wie t-online berichtet, soll das Anwesen mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern und einem Pool, der mit Glas überdacht ist, ausgestattet sein. Laut Bild soll Claudia zurzeit selbst zur Miete wohnen und nicht mehr als Musik-, sondern als Immobilienmanagerin arbeiten.

In Deutschland wartet ein Insolvenzverwalter nach wie vor auf eine Rückmeldung der Blondine. "Die Schuldnerin scheint sich weiterhin bewusst vor den deutschen und amerikanischen Behörden zu verstecken", sagte dieser zu Bild.

