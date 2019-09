Claudia Norberg sieht die neue Beziehung ihres Ex-Mannes ganz locker! Anfang Oktober gaben sie und Michael Wendler (47) offiziell ihr Ehe-Aus nach 29 Jahren bekannt. Im Januar zeigte sich der Schlagerstar dann wieder glücklich mit einer Neuen an seiner Seite – keiner Geringeren als seiner Laura (19). Klar ist, dass die Beziehung nun schon seit einigen Monaten hält, aber durch den großen Altersunterschied auch immer wieder belächelt wird. Wie Claudia heute mit der Liebessituation ihres Verflossenen klarkommt, verrät sie gegenüber Promiflash!

Zu Beginn des Gesprächs mit Promiflash bei der Premiere von "Mamma Mia" im Theater des Westens in Berlin stellt die Blondine klar, dass sie sich dem kollektiven Witzereißen nicht anschließen wird – im Gegenteil: "Lachen werde ich über die Beziehung nicht. Also ich akzeptiere das, das ist Liebe." Altersunterschiede spielen bei ihr in der Beziehung keine Rolle, wenn Gefühle im Spiel sind. "Wenn es so ist, dann ist es so. Ich sehe keinen Grund, das zu kritisieren", fügt Claudia schließlich an.

Der Grund dafür, dass sie der Liebe zum "Sie liebt den DJ"-Interpreten nicht hinterhertrauere, sei ihre gemeinsame Vergangenheit: "Ich war mit Michael 29 Jahre zusammen, das ist eine lange Zeit. Er war ein toller Ehemann und Vater und ich war glücklich und das wird sich auch nie ändern." Ähnlich gelassen sehe das auch ihre Tochter Adeline – zu behaupten, dass sie unter der Trennung ihrer Eltern leide, wäre schlichtweg falsch.

