Traurige News aus der US-amerikanischen Football-Welt: Charles Rogers ist tot. Der Sportler hatte seine Karriere an der Michigan State University begonnen und seit 2003 in der NFL gespielt. Zwei Jahre lang hatte der Wide Receiver für die Detroit Lions gespielt, bis ein Drogen-Vorfall seine Laufbahn 2006 überraschend beendete. Nun müssen sich Fans, Freunde und Angehörige von Charles verabschieden: Er starb am Montag mit nur 38 Jahren.

Charles ehemaliger Team-Kollege Chris Baker verkündete die Botschaft in einem emotionalen Twitter-Post: "Ich bin untröstlich, vom Tod meines Bruders Charles Rogers zu hören. Ich habe heute mit seiner Mutter gesprochen. Bitte respektiert in dieser schweren Zeit ihre Privatsphäre!"

Details über die genaueren Umstände des Todes sind nicht bekannt, auch ein offizielles Statement der Familie oder seines früheren Vereins, den Detroit Lions, sind bisher nicht veröffentlicht worden. Charles hinterlässt acht Kinder von vier verschiedenen Müttern.

