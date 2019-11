Erst am Montag erreichte die Welt des US-amerikanischen Footballs eine schreckliche Nachricht: Charles Rogers verstarb mit nur 38 Jahren. Seit 2003 hatte der Sportler als Wide Receiver für die Detroit Lions in der NFL gespielt und musste seine Karriere bereits drei Jahre später wegen eines Drogen-Vorfalls unerwartet beenden. Die genauen Umstände des Todes waren zunächst noch nicht bekannt. Nun ist eine mögliche Todesursache an die Öffentlichkeit geraten: Charles litt an Krebs.

Rogers sei in den vergangenen Wochen, wegen eines medizinischen Problems in einer Einrichtung behandelt worden. Er hatte eine Lebererkrankung und ihm wurde eine Krebserkrankung diagnostiziert. Kurz bevor er starb, wartete der Sportler auf eine Lebertransplantation. "Er hatte Krebs, ob das mit seiner Leber zusammenhängt, weiß ich nicht", berichtete sein Ex-Basketballtrainer Marshall Thomas gegenüber MLive. "Sie haben ihm noch 30 Tage zu leben gegeben, wenn er keine Transplantation bekommt", erklärte Marshall.

"Ich rief seine Mutter am Wochenende im Krankenhaus an und bekam die Gelegenheit mit Charles zu sprechen. Er sagte, er würde zum Herrn gehen", erzählte Rogers' ehemaliger Highschool-Football-Trainer Don Durrett.

Getty Images Charles Rogers, Football-Star

Getty Images Charles Rogers, NFL-Star

Getty Images Charles Rogers, Wide Receiver bei den Detroit Lions

