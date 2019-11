Tristan Thompson (28) kann es nicht lassen. Der Basketball-Profi und Khloe Kardashian (35) trennten sich im Frühjahr endgültig, nachdem er sie mehrfach betrogen hatte. Trotz des Beziehungs-Aus' lässt der 28-Jährige keine Möglichkeit aus, das Herz seiner ehemaligen Partnerin zurückzugewinnen. Khloe gewann bei den diesjährigen People's Choice Awards den Preis als bester Reality-Star – und Tristan ließ es sich nicht nehmen seiner Ex-Flamme zu zeigen, wie stolz er auf sie ist.

Auf seinem Instagram-Account umgarnte der Kanadier Khloe öffentlich mit einem eigenen Post. Er veröffentlichte ein Bild der 35-Jährigen von dem Abend der Award-Verleihung und richtete ein paar rührende Worte an den Keeping up with the Kardashians-Star: "Wow wow wow! Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn, das zweite Jahr in Folge. Ich bin so stolz auf alles, was du dieses Jahr erreicht hast. True (1) und ich sind so stolz auf dich und deine Schwestern", schrieb er. Sein Statement schloss er mit zwei Herz-Emojis ab.

Bereits in der Vergangenheit machte Tristan keine Anstalten, seine Gefühle für seine Ex zu verbergen. Vor Kurzem schenkte er seiner Angebeteten einen riesigen XXL-Diamantring. Leider konnte er trotz seiner Avancen Khloe bis jetzt nicht für zurückgewinnen.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images ; Splash News Khloe Kardashian und Tristan Thompson

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian bei den People's Choice Awards 2019

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de