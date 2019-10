Geht sie tatsächlich wieder zu ihm zurück? Der Beziehungsstatus von Reality-TV-Star Khloe Kardashian (35) wird in letzter Zeit fast täglich in der Öffentlichkeit debattiert. Denn nachdem sie sich Anfang des Jahres von ihrem Freund Tristan Thompson (28) trennte, versucht der Profi-Basketballer nun alles, um die Mutter seiner Tochter, True Thompson (1), wieder zurückzubekommen – zuletzt sogar mit einem gigantischen Brilli. Was ist da los? Jetzt äußerte sich Khloe endlich selbst zu Wort!

Ein neuer Trailer zum TV-Format Keeping Up With The Kardashians enthüllte Tristans Geschenk an seine Ex: Ein riesiger Ring, der selbst die redefreudigste Familie der USA kurz sprachlos machte. Scott Disick (36) warf ein, dass dieses Schmuckstück ja wohl so aussähe, wie ein Verlobungsring. Aber die 35-Jährige bestätigte jetzt ihren Single-Status und beteuerte, dass sie rein gar nichts von Tristan bräuchte. Das bedeutet allerdings nicht, dass Khloe über die Trennung hinweg ist. Im Netz postet die "Good American"-Designerin auf Instagram nämlich immer wieder kryptische Sätze, wie: "Single zu sein, heißt nicht, zu haben zu sein." oder auch "Manchmal muss man ein Schild aufbauen, wo steht "Bitte nicht stören, Gott arbeitet gerade an deinem Herzen."

Aber alles in allem scheint sie aktuell genauso glücklich single zu sein, wie auch ihre älteste Schwester Kourtney (40). Die hat nämlich das gleiche Männer-Schicksal mit ihrem Ex Scott hinter sich und zieht sich seit ihrer letzten Trennung aus der Männerwelt zurück. "Ich bin mittlerweile auf einer anderen Ebene, wo ich das Gefühl habe, dass ich das nicht mehr brauche", so die 40-Jährige im KUWTK-Interview.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Geschäftsfrau

MEGA Khloe Kardashian im Januar 2019

Instagram / krisjenner Kourtney Kardashian, Penelope Disick, North West, True Thompson und Khloe Kardashian

