Luke Mockridge (30) versetzte seine Fans in große Sorge! Der Comedian sollte eigentlich für das TV-Format "Catch – Die deutsche Meisterschaft im Fangen" in die Vollen gehen – doch bei den Aufzeichnungen passierte ein Unglück: Die Ulknudel stürzte in der fünften Runde und schrie vor Schmerzen auf. Die Diagnose: Muskelbündelriss und eine angerissene Sehne im Oberschenkel. Aufgrund der Verletzung muss das TV-Gesicht auch ein paar Auftritte verschieben!

Auf Instagram muss er alle Zuschauer enttäuschen, die in wenigen Tagen zur 'Welcome to Luckyland'-Show nach Kempten und Passau kommen wollten. "Ich kann mich einfach nicht bewegen", gesteht der Witzbold. Es tue ihm wirklich leid, dass er eine Bühnen-Pause einlegen müsse. "Habe den ganzen Tag in MRT-Röhren verbracht, diverse Spritzen und Anwendungen bekommen und mehrere Spezialisten aufgesucht. Aber die Show 'Catch' war stärker", erklärt der 30-Jährige.

Der Unfall war für das Publikum laut Bild ein wahrer Schock: "So eine Situation habe ich noch nie erlebt. Jeder machte sich große Sorgen", schilderte ein Zuschauer. Nach dem Sturz wurden die Dreharbeiten unterbrochen und Sanitäter eilten zu dem Verletzten.

SAT.1/Willi Weber Daniel Donskoy, David Odonkor, Luke Mockridge und Sophia Thomalla bei "Catch!"

