Große Sorge um Luke Mockridge (30)! Aktuell steht der Comedian für das TV-Format "Catch – Die deutsche Meisterschaft im Fangen" vor der Kamera. In Hindernis-Parcours müssen die Prominenten in den jeweiligen Teams ihre Schnelligkeit unter Beweis stellen und vor der Konkurrenz fliehen. Für den TV-Witzbold endete der Kampf bereits in der fünften Runde: Er verletzte sich so stark, dass sogar die Dreharbeiten unterbrochen werden mussten!

Bereits zu Beginn der Aufzeichnung zog sich Luke laut Bild bei einem Rennen leichte Verletzungen am Knie und den Ellenbogen zu – davon ließ er sich jedoch nicht unterkriegen. In Runde fünf dann der Schock: Der Comedy-Star stürzte erneut und blieb regungslos liegen. Seine Schreie ließen erahnen, wie schmerzhaft die Verletzung sein musste. Sofort wurden die Dreharbeiten unterbrochen und Sanitäter eilten zu dem 30-Jährigen. Offenbar hatte Luke einen akuten Muskelbündelriss erlitten!

Das Publikum war schockiert: "So eine Situation habe ich noch nie erlebt. Jeder machte sich große Sorgen", erzählte ein Studio-Zuschauer gegenüber Bild. Die folgenden Runden musste Luke aussetzen: "Ich würde gerne mitlaufen, aber ich kann nicht mehr das Bein anwinkeln", erklärte er den Gästen. Sein Team ließ er allerdings nicht im Stich, sondern feuerte tatkräftig von der Seitenlinie aus an.

SAT.1/Willi Weber Daniel Donskoy, David Odonkor, Luke Mockridge und Sophia Thomalla bei "Catch!"

Getty Images Luke Mockridge, Komiker

Getty Images Luke Mockridge in Bochum, Dezember 2016

