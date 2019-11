Die Welt trauert um Laurel Griggs. Die 13-Jährige hatte eine vielversprechende Zukunft vor sich: Als Broadway-Darstellerin stand sie seit ihrem sechsten Lebensjahr auf der Bühne und erlangte vor allem durch ihre Rolle im Musical "Once" große Bekanntheit. Doch dann verstarb die Schauspielerin plötzlich Anfang November an den Folgen eines massiven Asthmaanfalls. Ihr Tod sorgt im Netz für eine riesige Trauerwelle.

Auf der Plattform Dignity Memorial kann man für Laurel eine Nachricht hinterlassen – dem kamen viele Fans nach: "Dein Talent war erstaunlich. Ein Leben und eine Karriere wurden zu früh beendet", fasst ein User seine Trauer in Worte. Viele richten ihre Botschaft auch an die Familie des Bühnenstars: "Es gibt keine Worte, die euch in dieser Zeit heilen könnten. Möge Gott mit euch sein und euch in dieser dunklen Stunde in die Arme nehmen. Euer Verlust tut mir sehr leid."

Eliza Holland Madore war mit Laurel in "Once" aufgetreten – auch sie gedenkt ihrem Co-Star in einem Instagram-Post: "Du hast immer gelächelt und hast Menschen stets zum Lachen gebracht. Ich bin so unglaublich dankbar, dass ich dich kennenlernen durfte."

Instagram / laurelgriggs_ Laurel Griggs im Juni 2019

Instagram / laurelgriggs_ Laurel Griggs im September 2019

Instagram / laurelgriggs_ Laurel Griggs, April 2019

