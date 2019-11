Laurel Griggs ist vor wenigen Tagen mit nur dreizehn Jahren verstorben. Die Broadway-Darstellerin gab ihr Debüt mit sechs Jahren im bekannten Musical "Die Katze auf dem heißen Blechdach". Ihre ersten Schauspielerfahrungen sammelte sie an der Seite von Hollywood-Größe Scarlett Johansson (34) und Benjamin Walker (37). Über 17 Monate durfte das junge Talent im Musical-Stück "Once" die Rolle der Ivanka spielen und erlangte dadurch bereits große Bekanntheit. Jetzt wurde die Ursache für ihren plötzlichen Tod genannt.

Ihr Großvater David Rivlin schrieb in einem emotionalen Text auf Facebook: "Mit schwerem Herzen muss ich einige sehr traurige Neuigkeiten mitteilen. Meine schöne und talentierte Enkelin Laurel Griggs ist plötzlich an einem massiven Asthmaanfall gestorben." Die Schauspiel-Newcomerin verstarb am 05. November und wurde bereits drei Tage später in der Riverside Memorial Chapel in New York City im Kreise ihrer Liebsten beigesetzt.

Unter ihrem letzten Post auf Instagram verabschieden sich zahlreiche Fans und richteten ihren Angehörigen ihr Beileid aus: "Ruhe in Frieden schöner Engel." Die trauernde Familie rief in Gedenken an Laurel auf, der gemeinnützigen Organisation "Broadway Cares" eine Spende zukommen lassen.

Instagram / laurelgriggs_ Laurel Griggs im September 2019

Anzeige

Instagram / laurelgriggs_ Laurel Griggs, April 2019

Anzeige

Instagram / laurelgriggs_ Laurel Griggs, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de