Ist sie hier in ein Fashion-Fettnäpfchen getreten? Seit Jahren gilt Herzogin Kate (37) für viele Frauen als Style-Vorbild und Modeikone. Immer wieder beweist die Gattin von Prinz William (37) mit ihren Looks bei öffentlichen Veranstaltungen ihr modisches Händchen und trägt meistens Röcke oder Kleider. Vor wenigen Tagen überraschte die königliche Beauty jedoch mit einer – für ihre Verhältnisse – ziemlich ungewöhnlichen Kombi: Zu einer Anzughose stylte Kate einen karierten Blazer!

Am Dienstag statteten die Cambridges der Organisation "Shout" in London einen Besuch ab, wo sie sich mit Freiwilligen und Mitarbeitern der Initiative trafen. Neben der Wohltätigkeit stand vor allem auch das Outfit der 37-Jährigen im Mittelpunkt. Zu einer weinroten Knöchelhose kombinierte die dreifache Mama einen schwarz-weiß karierten Blazer sowie ein schlichtes Oberteil. Bereits vor über einem Jahr trug der Royal ein identisches Jackenmodell und peppte damit sein ansonsten schwarzes Outfit auf. Ist ihr aktueller Look bieder oder doch total im Trend? Stimmt unten ab!

Erst Anfang Oktober verzauberte Kate ebenfalls mit einer eleganten Hosen-Kombi. Ihre weit geschnittene Culotte war nicht nur ein absoluter Hingucker, sondern für sie auch ein ziemliches Schnäppchen. Gerade einmal 145 Euro bezahlte die Herzogin für das kakifarbene Kleidungsstück.

