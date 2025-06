Prinzessin Kate kämpft mit Lachflash bei öffentlichem Termin

Beim diesjährigen Garter Day auf Schloss Windsor zog Prinzessin Kate (43) mal wieder alle Blicke auf sich – diesmal jedoch nicht nur durch ihr fabelhaftes Aussehen. In Begleitung von Herzogin Sophie (60) überkam Kate ein nicht zu bändigender Lachanfall: Als Kate einer anwesenden Freundin beruhigend zuflüsterte, dass diese gut aussehe, schob Sophie – wie eine Lippenleserin für das Hello! Magazin enthüllte – scherzhaft hinterher: "Wie sehe ich denn aus?" Bei dieser Bemerkung konnte sich Kate kaum mehr vor Lachen halten.

Die heitere Atmosphäre am Rande der traditionellen Prozession unterstrich die enge Bindung zwischen den beiden royalen Damen. Sophie und Kate teilen nicht nur den gleichen Humor, sondern auch ihre Leidenschaft für Mode und Sport. Zudem sind sie in zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen aktiv, die sich auf Kinder und Jugendliche fokussieren. Es ist deshalb nicht das erste Mal, dass die beiden sich bei öffentlichen Auftritten entspannt und vertraut zeigen.

Sowohl Kate als auch Sophie warten noch darauf, selbst in den erlesenen Kreis der Mitglieder des "Most Noble Order of the Garter" aufgenommen zu werden – dem ältesten Ritterorden Großbritanniens. Aktuell gehören neun Mitglieder der königlichen Familie diesem exklusiven Bund an, darunter König Charles (76), Königin Camilla (77) und Prinz William (43). Bis zur Ehrung müssen sich die zwei jedoch weiterhin mit ihrer Rolle als Zuschauerinnen begnügen.

Getty Images Prinzessin Kate im Juni 2025

Getty Images, WPA Pool Herzogin Sophie und Prinzessin Kate, Juni 2025

Getty Images Sophie, Herzogin von Edinburgh und Prinzessin Kate sprechen mit einem Gast