Schöne Nachrichten im britischen Königshaus! Flora Alexandra Ogilvy ist eine entfernte Cousine von Prinz Harry (35) und Prinz William (37). Ihre Oma Prinzessin Alexandra von Kent ist wiederum die Cousine der Queen (93) und ihr Vater James Ogilvy ist der Patenonkel von Prinzessin Eugenie (29). Flora ist Stammgast auf dem Balkon des Buckingham Palace bei der alljährlichen Militärparade und war bei den letzten königlichen Hochzeiten zu Gast. Nun gab die 24-Jährige ihre Verlobung mit dem schwedischen Eishockeyprofi Timothy Vesterberg bekannt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte Flora ein Bild mit ihrem Freund und teilte die freudige Nachricht mit ihren Followern. Auf dem Foto sieht man sie mit ihrem Partner Arm in Arm lächelnd in die Kamera blicken, während Flora ihren Verlobungsring auf Timothys Arm ablegt. "Wir sind verlobt! Mein Liebster hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten will und wir sind überglücklich", schrieb sie zu der Aufnahme. Den Moment hielt ihr Vater James fest, der nicht nur Landschaftsarchitekt, sondern auch Fotograf ist.

"Immer und ewig", kommentierte der frischverlobte Sportler unter dem Post. Laut Daily Mail hat Timothy seine Hockey-Karriere mittlerweile an den Nagel gehängt und ist Investmentmanager in London. In der englischen Hauptstadt arbeitet auch Flora als Kunstberaterin. Das Paar hat den Zeitpunkt der Zeremonie noch nicht preisgegeben. Königliche Hochzeiten finden aber in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach Bekanntgabe der Verlobung statt.

