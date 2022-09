Urgroßcousine Flora widmet der Queen (†96) rührende Worte

Flora Vesterberg würdigt die Queen! Am vergangenen Donnerstag starb das britische Staatsoberhaupt im Alter von 96 Jahren auf ihrem Schloss Balmoral. Seitdem trauert die ganze Welt um die Regentin. In den sozialen Medien teilten sowohl die Royal-Fans als auch die Mitglieder der königlichen Familie rührende Gedanken zum Ableben der Queen – so auch die Enkelin von Prinzessin Alexandra (85): Im Netz meldete sich Flora mit emotionalen Worten!

Auf ihrem Instagram-Account zollte Flora der Cousine ihrer Großmutter nun Tribut: "Ich werde mich immer an ihre bemerkenswerte Lebensfreude und das Funkeln in ihren Augen erinnern, wenn sie sprach. [...] Ihre Majestät musste während ihrer langen Regentschaft viele Herausforderungen meistern und hat dennoch immer Hoffnung verbreitet und das Leben aller Menschen, denen sie begegnete, verbessert. Dafür und für so vieles mehr werde ich ihr für immer dankbar sein", schrieb die 27-Jährige unter einem Bild von Prinzessin Alexandra und der Queen aus dem Jahr 1962.

Die Royal-Fans sind von den emotionalen Worten unter dem Throwback-Pic gerührt: "Was für eine schöne Hommage! Danke dafür!", "Mein tief empfundenes Beileid. Ihre Majestät war und bleibt eine wahre Inspiration und ein Vorbild für uns alle" oder: "Eine so wunderbare Erinnerung. Ich sende dir und deiner Familie viel Kraft", schrieben einige Follower unter Floras Post.

Anzeige

Instagram / floravesterberg Flora Vesterberg im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Alexandra im November 2016

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2012

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de