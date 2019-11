Das war vermutlich die emotionalste Antwort eines "Jeopardy"-Kandidaten aller Zeiten! Im September gab der Moderator Alex Trebek (79) bekannt, dass sein Bauchspeicheldrüsenkrebs zurück sei und er sich erneut in Behandlung begeben müsse. Trotz der schweren Erkrankung führt der Kanadier weiter durch die Kult-Quizshow. Das tut er bereits seit 1984 und hat im Laufe seiner Karriere schon viele gefühlvolle Momente erlebt. Die Antwort eines Ratefuchses verblüffte nun selbst den alten Show-Hasen.

In der Montagsausgabe von Jeopardy befand sich der Kandidat Dhruv Gaur in der Final-Runde. Statt die richtige Antwort auf die gestellte Frage auf dem Bildschirm einzugeben, schrieb er: "Wir lieben dich, Alex." 1.995 US-Dollar hatte er auf seine "Lösung" gesetzt. Während das Publikum raunte, blieb der 79-Jährige professionell. "Das ist sehr nett von dir, danke", antwortete Alex und ging nach einer kurzen Pause wieder zu seiner Moderationstätigkeit über: "Das kostet dich 1.995 Dollar."

Dhruv lag in der letzten Spielrunde deutlich hinter seinen beiden Mitstreiter zurück und hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch die Chance auf den zweiten Platz. Nach seiner Botschaft an Alex blieben ihm am Ende lediglich fünf Dollar übrig – der Gewinner der Herzen war er dagegen ohne Zweifel. Zahlreiche Fans teilten die Szene nach der Ausstrahlung auf Twitter und zollten ihm Respekt. Dazu ergänzten sie den Hashtag #WeLoveYouAlex.

Getty Images Alex Trebek in Las Vegas, 2019

Getty Images Alex Trebek, "Jeopardy"-Moderator

Getty Images Alex Trebek, Talkmaster

