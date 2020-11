Vor rund zwei Wochen machte eine traurige Nachricht aus der amerikanischen Fernsehwelt die Runde: Alex Trebek (✝80) der beliebte Quizshow-Moderator, erlag seinem Krebsleiden. Nachdem bei der Fernsehlegende Anfang 2019 Bauchspeicheldrüsenkrebs in einem schon sehr weit fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden war, musste sich seine Familie nun von ihrem geliebten Ehemann und Vater verabschieden. Jetzt wurde allerdings bekannt, dass Alex seinen Liebsten auch über seinen Tod hinaus ganz nahe ist!

Wie die Sterbeurkunde des kanadischen Entertainers, die The Blast vorliegt, nämlich verrät, wurde Alex auf seinen Wunsch hin eingeäschert und an seine 23 Jahre jüngere Frau Jean übergeben. Das Dokument führt auch die letzte Ruhestätte der TV-Legende auf: das Zuhause der Familie in Kalifornien. Dort wird Alex auch nach seinem Tod noch im Kreise seiner Angehörigen ruhen.

Jean war es auch, die sich vor wenigen Tagen mit einem Instagram-Post für die große Anteilnahme an dem Verlust ihres Mannes bedankte. Unter ein Foto, dass sie und Alex an ihrem Hochzeitstag zeigt, schrieb sie: "Meine Familie und ich danken euch allen für eure mitfühlenden Botschaften und eure Großzügigkeit. Eure Worte haben unsere Herzen wirklich berührt." Für die Witwe sicherlich kein leichter Schritt. Alex und Jean waren schließlich fast 30 Jahre lang verheiratet. Aber auch für ihre zwei gemeinsamen Kinder Matthew (30) und Emily (27) dürfte der Verlust ihres Vaters schwer wiegen.

Getty Images Alex und Jean Trebek 2011

Instagram / jeantrebek Alex und Jean Trebek an ihrem Hochzeitstag

Instagram / jeantrebek Alex und Jean Trebek mit ihren Kindern Matthew und Emily

