Auch die deutschen Promis brennen schon für die gerade gestartete Dancing on Ice-Staffel! Heute geht das eisige Format zum dritten Mal an den Start – zehn mutige Stars wagen das Experiment Eiskunstlauf. Der eine oder andere verletzte sich bereits im Training. Trotz Prellungen und Rippenbrüchen treten heute aber alle an – und werden im Publikum auch von den VIPs unterstützt: Diese Celebritys jubeln heute Abend im Studio mit!

Promiflash ist in der ersten großen Liveshow vor Ort – und offenbar haben es sich auch die Stars und Sternchen nicht nehmen lassen, den Kufenkampf direkt neben der Eisfläche zu verfolgen. Promiflash sichtet im Publikum unter anderem Model Marc Eggers (33), Köln 50667-Darstellerin Maddy Nigmatullin (24), Bachelor-Siegerin Clea-Lacy Juhn (28), das Temptation Island-Pärchen Lena Schiwiora und Robin Riebling, Model Pascal Kappés (29), die Familie von Jurorin Judith Williams (47), GNTM-Beauty Theresia Fischer und ihr Mann Thomas, Queen of Drags-Teilnehmerin Catherrine Leclery oder auch Moderatorin Aleksandra Bechtel.

Eine scheint allerdings schon mehr als die anderen auf das große Eiskunstlauf-Battle hinzufiebern: Noch bevor die Liveübertragung begann, konnte Promiflash beobachten wie TV-Star Maddy ihrer Favoritin Nadine Klein (34) ein "Du geile Sau" übers Eis zurief. Die Kandidaten scheinen sich untereinander außerdem bestens zu verstehen – vor dem Beginn der Show klatschten sich alle noch einmal ab.

