Sind Maddy Nigmatullin (26) und Marvin Conen (23) etwa den Bund fürs Leben eingegangen? Im vergangenen Dezember machten die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Tänzer ihre Beziehung offiziell. Kürzlich offenbarte der 23-Jährige seinen Fans, dass er den ersten Schritt in Richtung seiner Herzensdame machte. Die beiden machen sogar schon Zukunftspläne, doch konkret teilten sie diese bisher nicht mit ihren Fans. Aber jetzt machte das Paar den Eindruck, als ob es tatsächlich geheiratet hätte...

Maddy und ihr Partner machen aktuell Urlaub in den USA. So waren sie zum Beispiel in Los Angeles und besuchten jetzt das beliebte Reiseziel Las Vegas. Von dort posteten die beiden auf Instagram ein verdächtiges Foto: Es zeigt eine Kirche. Sie verlinkten sich gegenseitig und fügten dem Bild unter anderem ein Ring-Emoji hinzu. Haben Maddy und Marvin wirklich ins Las Vegas geheiratet?

Immerhin wären sie nicht das erste Paar, das – mal geplant, mal spontan – in der aufregenden Stadt den Bund fürs Leben eingeht. Das letzte prominente Beispiel dafür sind Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (46), die sich nachts nach den Grammy Awards von einem Elvis Presley (✝42)-Double in Las Vegas trauen ließen. Später stellte sich jedoch heraus, dass die Hochzeit nicht rechtskräftig war.

Maddy Nigmatullin und Marvin Conen in Las Vegas, April 2022

Kourtney Kardashian und Travis Barker in Las Vegas

Maddy Nigmatullin im Dezember 2021

