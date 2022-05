Maddy Nigmatullin (26) und Marvin Conen (23) machen kein Geheimnis daraus: Sie sind überglücklich miteinander! Ende 2020 machten die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Profi-Tänzer ihre Beziehung offiziell. Seitdem begeistern sie ihre Follower im Netz regelmäßig mit süßem Pärchen-Content. Zwischen den beiden scheint es nach wie vor blendend zu laufen: Erst vor ein paar Wochen heirateten sie spaßeshalber in Las Vegas – jedoch ohne offizielle Dokumente. Ihre Fans haben sich bestimmt schon mal gefragt: Was ist Maddy und Marvins Liebesgeheimnis?

Genau diese Frage beantwortete die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story: "Wir vertrauen uns gegenseitig zu 10.000 Prozent und geben uns gegenseitig ein so starkes und gutes Gefühl, supporten, respektieren und schätzen einander", schwärmte Maddy. Außerdem betonte sie: "Wir können beide voreinander einfach so sein, wie wir sind."

Auch wenn die zwei noch nicht offiziell verheiratet sind, ist Maddy sich sicher, dass sie den Rest ihres Lebens mit Marvin verbringen will! Sie betonte jedoch vergangenes Jahr, dass sie sich noch keine Kinder mit dem 23-Jährigen vorstellen könne. "Das hat noch Zeit. Zurzeit fokussieren wir uns auf unsere Projekte. Wir lieben unsere Jobs", betonte die Beauty. Außerdem wolle das Paar erst mal noch die Zeit zu zweit genießen.

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Maddy Nigmatullin

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Maddy Nigmatullin mit ihrem Hund Moskau

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin mit ihrem Freund Marvin Conen

