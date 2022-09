Wegen kleinem Busen: Maddy Nigmatullin wurde früher gemobbt

Margarita Nigmatullin (26) litt in der Schulzeit unter Bodyshaming. Die ehemalige Köln 50667-Bekanntheit hat sich inzwischen auch als Influencerin einen Namen gemacht und besitzt ihre eigene Modemarke. Auch als Sängerin hat die Laiendarstellerin sich schon versucht. Fans kennen die Brünette also als selbstbewusste Powerfrau. Das war aber nicht immer so: In ihrer Schulzeit hatte Maddy starke Selbstzweifel, weil sie gemobbt wurde.

In ihrer Instagram-Story erzählte die Beauty, dass sie früher wegen ihrer kleinen Brüste schikaniert wurde. "Ich musste mir so viele Sprüche und Beleidigungen anhören", erinnerte sie sich. Das sei damals nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Maddys Selbstbewusstsein war danach im Keller: "Ich habe sogar zur Schule meine Brüste immer ausgestopft oder habe zwei BHs übereinander getragen." Daraufhin habe sie den Plan geschmiedet, sich die Brüste operativ vergrößern zu lassen.

Im Laufe der Jahre habe Maddy sich aber mit ihrer kleinen Oberweite arrangiert – und ist damit inzwischen total glücklich. Außerdem sei ihr bewusst geworden, wie gefährlich so eine OP sein kann. "Ich fühle mich wohl in meinem Körper", betonte sie.

Anzeige

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, Influencerin

Anzeige

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de