Maddy Nigmatullin (26) spricht Klartext! Am Sonntagabend hatte sich die ehemalige Köln 50667-Darstellerin mit einem verdächtigen Post aus Las Vegas gemeldet. Darauf waren unter anderem eine Kirche und ein Ring-Emoji zu sehen. Die Fans nahmen an, dass die TV-Bekanntheit ihrem Freund Marvin Conen (23) das Jawort gegeben hat. Aufgeklärt hatte Maddy ihren mysteriösen Hochzeitspost aber nicht direkt. Erst heute Abend hat sie verraten: Marvin und sie haben nur zum Spaß geheiratet – ihre Ehe ist nicht rechtsgültig.

"Wir haben spontan in Las Vegas geheiratet – ohne Dokumente. Es war nur zum Spaß", plauderte die 26-Jährige auf Instagram aus. Dazu teilte sie ein paar Bilder der Fake-Zeremonie in dem Wüstenstaat – und die scheint ziemlich amüsant gewesen zu sein. Marvin trägt auf den Bildern ein weißes Hemd und eine dunkle Hose und auch seine Liebste hat sich für ein weißes Kleid entschieden. Auf einer Aufnahme trägt der TV-Darsteller die Brünette über die Schwelle, auf einer weiteren knutschen sie vor der Kirche in der Sonne. "Herr und Frau Vegas", schrieb Maddy außerdem zu dem Posting.

Ihre Fans sind total begeistert und freuen sich unter dem Beitrag mit dem Paar. "Wie geil ist das denn?" oder "Legendär", lauteten beispielsweise zwei Kommentare. Auch Paulina Ljubas (25) gefiel die spontane Heirat ihrer einstigen Serienkollegin. "Wie geil. Haha, Glückwunsch euch beiden", schrieb sie. Auch Yeliz Koc (28) findet, dass Maddy und Marvin super zueinander passen. "Ihr seid so perfekt zusammen", schwärmte sie.

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin und Marvin Conen in Las Vegas, April 2022

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Maddy Nigmatullin in Las Vegas

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Margarita Nigmatullin

