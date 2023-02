Küsste UK-"Dancing on Ice"-Star Joey Essex seine Partnerin?

Ob das von Joey Essex (32) geplant war? Der TV-Star steht derzeit als Kandidat in der britischen Variante der Show Dancing on Ice auf dem Eis. Seine Performances tanzt er zusammen mit der Profi-Eiskunstläuferin Vanessa Bauer. Und die beiden scheinen sich blendend zu verstehen. Doch nach ihrem Auftritt in der vergangenen Show machte der Brite einen gewagten Schritt: Joey soll versucht haben, Vanessa nach dem Tanz auf den Mund zu küssen.

Sonntagabend lief eine neue Folge "Dancing on Ice" live im britischen Fernsehen. Während der Comedian Darren Harriott am Ende die Show verlassen musste, sorgte vor allem die Performance von Joey und Vanessa für Gesprächsstoff. Nach ihrem mitreißenden Eistanz zu der Musik von High School Musical schien der Reality-Darsteller seine Partnerin auf den Mund zu küssen. Vanessa war von der Aktion sichtlich überrumpelt, schien ihrem Partner aber nicht böse zu sein. Eine Quelle verriet The Sun, dass die beiden wohl aber auch hinter den Kulissen beim Knutschen erwischt wurden.

Was hinter den angeblichen Küssen von Joey und Vanessa steckt, scheinen derzeit nur die beiden zu wissen. Im Oktober 2022 hieß es aber noch, dass der 32-Jährige mit der seiner Reality-Kollegin Maura Higgins anbandle. Aber auch hier wurde keine offizielle Beziehung bestätigt, obwohl die beiden verrückt nacheinander sein sollen.

Joey Essex, Realitystar

Vanessa Bauer, UK-"Dancing in Ice"-Star

Maura Higgins, Dezember 2022

