Maddy Nigmatullin wurde früher wegen ihres Autos gemobbt

Margarita Nigmatullin (26) hat einen neuen Schlitten! Für die Köln 50667-Darstellerin läuft es zurzeit richtig rund. Mit ihrem Liebsten Marvin Conen (23) schwebt sie derzeit auf Wolke sieben. Das Paar ist seit 2020 zusammen und seitdem schwer verliebt. Jetzt durfte sich die Influencerin aber auch noch einen langersehnten Traum erfüllen: Sie kaufte sich ihr Traumauto – und das brachte Maddy dazu, in Erinnerungen zu schwelgen.

"Ich werde gerade richtig emotional, wenn ich so an mein allererstes Auto denke – wie viele Geschichten mit diesem Auto entstanden sind, wie viele Erinnerungen", erzählte Maddy ihrer Community auf Instagram. Früher habe sie sich kein luxuriöses Auto leisten können und fuhr ein kleines und sehr altes Auto. Deswegen habe man sie in ihrer Schulzeit sogar gemobbt: "Ich habe irgendwann mal gesehen, dass bei meinem Auto an der Seite von der Tür Beleidigungen mit einem Schlüssel eingeritzt waren." Gefahren sei sie den Wagen trotzdem noch und er habe sie und ihre Mädels immer sicher von A nach B gebracht.

"Ich möchte mich an allererster Stelle bei euch da draußen bedanken, für alle, die mich schon so lange verfolgen. [...] Ohne euch würde ich diesen Wagen heute nicht fahren", meinte Maddy ganz ergriffen, denn sie träumte ganze zwölf Jahre von dem Auto. Und auch die Prominenz freut sich mit ihr. "Bestes Auto. Sei dir gegönnt"; schrieb unter anderem Model Fata Hasanović (27).

Instagram / maddynigmatullin Marvin Conen und Maddy Nigmatullin

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, Ex-"Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin

