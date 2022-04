Sie haben ihre verrückte Idee wirklich umgesetzt! Die Influencerin Anna Maria Damm (25) nimmt ihre Follower regelmäßig bei ihrem aufregenden Leben mit. Momentan ist die Beauty mit anderen Netz-Bekanntheiten, unter anderem Margarita Nigmatullin (26), auf Hawaii und kreiert paradiesischen Content. Dabei wurde Maddy jedoch von einer Riesenwelle erwischt, während Anna nur hilflos zusehen konnte. In diesem ohnehin schon lustigen Moment mussten die zwei wohl noch an ein witziges TikTok-Meme denken – welches Anna Maria und Maddy jetzt sogar tatsächlich unter der Haut tragen...

Dabei handelt es sich um ein Video von Miranda Cosgrove (28), in dem sie das Schimpfwort offenbart, welches sie am meisten nutzt. "Probably fuck" (zu Deutsch: "Wahrscheinlich fuck"), gibt die Schauspielerin zu und lacht in dem Clip laut auf. Das geht im Netz aktuell durch die Decke! Genau diese Worte gingen Anna Maria und Maddy offenbar durch den Kopf, als Letztere von der Brandung erfasst wurde. Daher ließ sich die einstige GNTM-Kandidatin auch eine Welle mit den zwei Wörtern tätowieren – wie sie auf ihrem Instagram-Profil zeigte.

Maddy entschied sich dazu, sich lediglich die zwei Wörter stechen zu lassen. Die Communitys der zwei Ladys sind begeistert von der Tintenkunst. "Die Welle sieht toll aus", und: "Wie cool", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare unter dem Beitrag.

Instagram / mirandacosgrove Schauspielerin Miranda Cosgrove

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damms Tattoo

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Januar 2021

