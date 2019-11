Für diese beiden ehemaligen Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidaten kam erst nach der Show das Happy End: Im vergangenen Jahr wurden Tamara und Sascha in der fünften Staffel des Datingformats miteinander verkuppelt und heirateten. Doch die Blondine gab ihrem Mann sofort nach dem Jawort einen Korb. Mittlerweile sind beide wieder vergeben und verstehen sich gut – etwa so gut, dass Sascha sogar dem neuen Freund seiner Ex Tamara bereits begegnet ist?

Die Antwort lautet: ja! "Sascha hat meinen Freund auch schon kennengelernt", erzählte sie gegenüber Promiflash. "Nach unserer Scheidung sind wir zu dritt in Seligenstadt essen gegangen", führte sie weiter aus. Darüber hinaus berichtete sie, dass Sascha und ihr Freund sich sehr gut verstehen würden. Im Gegenzug hatte auch Tamara nur positive Worte für Saschas neue Beziehung übrig: "Ich freue mich sehr für Sascha. Ich wünsche ihm, dass es hält und er nun so glücklich ist, wie ich es bin."

Doch seit wann sind Tamara und ihr Partner eigentlich zusammen? "Wir haben uns dieses Jahr am Faschingsdienstag kennengelernt", plauderte sie aus. Und sie sei sehr verliebt, fügte sie hinzu.

Privat Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Tamara und ihr Freund

Facebook / Sascha - Hochzeit auf den ersten Blick Sascha Bröhl und Tamara nach ihrer Scheidung

Instagram / sascha__bruehl "Hochzeit auf den ersten Blick"-Star Sascha mit seiner Freundin

