"Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa in Klinik gebracht

Melissa, bekannt aus der Show Hochzeit auf den ersten Blick, hat sich in eine Tagesklinik einweisen lassen. Die 31-Jährige teilt die Neuigkeit mit ihren Fans auf Instagram und erklärt, dass sie bereits seit zwei Wochen dort behandelt werde. Grund für diesen Schritt seien schwere depressive Phasen, die sie seit längerer Zeit belasten würden. Offen und ehrlich gibt Melissa Einblicke in ihren Zustand und die aktuelle Therapie: "Ich hatte richtig, richtig viele schlechte Phasen", erklärt sie und fügt hinzu, dass ihre Medikation angepasst worden sei, um ihr zusätzliche Stabilität zu geben.

Während ihres Aufenthalts habe die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin sowohl belastende als auch ermutigende Erfahrungen gesammelt. Besonders eine Einzelsitzung sei für sie ein Schlüsselmoment gewesen: "Mir ist bewusst geworden, was ich alles schon Positives für mich tue." Gleichzeitig betont sie, dass der Heilungsprozess Zeit brauche und noch ungewiss sei, wie lange sie in der Klinik bleiben werde. "Heilung ist kein Wettkampf! Und ich bin hier, weil ich es brauche", schreibt die Mutter eines Vierjährigen und ermutigt ihre Follower, psychische Gesundheit ernst zu nehmen. Ihr Ziel sei es, sich selbst wieder mehr wertzuschätzen und Geduld mit sich zu haben.

Melissa durchlebte bereits in der Vergangenheit schwere Zeiten, die an ihrer mentalen Gesundheit zehrten. Bei ihrer Teilnahme an "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019 heiratete sie Philipp, den sie vor der Show nie zuvor getroffen hatte. Das Paar bekam einen Sohn, trennte sich jedoch Ende 2021. Später offenbarte Melissa, dass sie in der Ehe Opfer häuslicher Gewalt wurde und kämpfte öffentlich für mehr Bewusstsein in diesem Bereich. Heute scheint sie entschlossen, für sich selbst und ihre Gesundheit zu kämpfen, und berichtet, wie wertvoll ihr Kind in diesem Prozess ist – ein zentraler Anker auf ihrer schwierigen Reise.

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa mit ihrem Sohn im Jahr 2021

Anzeige Anzeige