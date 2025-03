"Hochzeit auf den ersten Blick"-Alexandra schwärmt von Heiko

2023 lernten sich Alexandra und Heiko bei Hochzeit auf den ersten Blick kennen und lieben – zwischen den beiden funkte es direkt! Nun sorgt das Paar erneut für romantische Schlagzeilen. Auf Instagram teilt Alexandra jetzt eine emotionale Liebeserklärung an ihren Ehemann. "Wenn du weißt, dass du den richtigen Mann an deiner Seite hast! Ich habe mein Gegenstück gefunden", schwärmt sie in ihrem Post.

Dabei richtet sie nicht nur Worte der Zuneigung an ihre bessere Hälfte, sondern hebt auch hervor, was ihre Beziehung ausmacht: "In guten und auch in den weniger guten Tagen hältst du zu mir. Du machst mich glücklich und zufrieden. Du lässt mich Ich sein. Danke, Heiko." Der Diplom-Informatiker lässt es sich natürlich nicht entgehen, auf Alexandras Liebesbotschaft zu reagieren. "Beste Ehefrau", schreibt er in die Kommentarspalte und fügt seiner Nachricht drei rote Herz-Emojis bei.

Alexandra und Heiko konnten nach dem außergewöhnlichen Start ihrer Beziehung bereits einige Meilensteine feiern. So zogen sie im ersten Jahr ihrer Ehe zusammen in Heikos Wohnung. Damit aber noch nicht genug: Im Juni 2024 gaben sich die Eheleute an ihrem ersten Jahrestag erneut das Jawort. "Wir haben es getan – es war das zweite Mal! Kleid und Anzug haben noch gepasst, das Essen war großartig, das Wetter auf unserer Seite und die Party berauschend. Es war ekelhaft schön und wir sind überglücklich!", schwärmte Alexandra daraufhin im Netz.

Instagram / heiko.hadeb Alexandra und Heiko, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

Sat.1 Alexandra und Heiko bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

