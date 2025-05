Damit kämpfte Emma während "Hochzeit auf den ersten Blick"

Emma, bekannt aus der letzten Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick, spricht nun offen über ihre größten Herausforderungen während der Show. In ihrer Instagram-Story verriet die Reality-TV-Kandidatin, dass ihr nicht nur die angespannte Beziehung zu Ehemann Christian zusetzte. Viel belastender sei der Umgang mit seinem Umfeld gewesen: "Das Schlimmste war für mich, dass zusätzlich zu der schwierigen Situation mit meinem Mann auch noch Menschen aus seinem eigenen Umfeld gegen mich gehetzt haben", so Emma.

Neben den Konflikten mit Christian waren es vor allem Nachbarn, Familienmitglieder und enge Freunde ihres Mannes, die Emma das Leben schwer machten. Sie beschränkten sich nicht auf verletzende Kommentare, sondern schickten ihr teils beleidigende Privatnachrichten. Selbst Hasskommentare wurden von Bekannten aus Christians Umfeld mit Likes versehen. Die ständigen Vorwürfe und der Druck von allen Seiten belasteten Emma sowohl während als auch nach der Ausstrahlung zusätzlich.

Emma berührte bereits während der Ausstrahlung von Hochzeit auf den ersten Blick viele Zuschauer mit ihrer offenen und emotionalen Art. In Interviews hob sie stets hervor, wie wichtig ihr Ehrlichkeit und Authentizität sind – und wie belastend es sein kann, von außen mit Misstrauen oder Ablehnung konfrontiert zu werden. Privat beschreibt sie sich als sensible Person, die Loyalität und ein respektvolles Miteinander sehr schätzt. Die Zeit nach der Sendung nutzte Emma, um ihre Erfahrungen aufzuarbeiten und sich über Social Media mit anderen Betroffenen auszutauschen. Seitdem steht sie ihren Followern für Fragen und offene Gespräche zur Verfügung und ermutigt dazu, auch in schwierigen Situationen zu sich selbst zu stehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / emma.hadeb Christian und Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emma.hadeb Emma von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Anzeige Anzeige