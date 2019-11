Am Ende gab es auch für sie ein Happy End! In der vergangenen Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick wurden Sascha und Tamara füreinander ausgesucht und heirateten – ohne sich vorher gekannt zu haben. Ihre Ehe hielt jedoch nicht lange – im Gegenteil! Die Blondine gab ihrem frischangetrauten Mann direkt nach dem Jawort den Laufpass. Doch inzwischen ist diese Geschichte Schnee von gestern: Sascha hat mittlerweile eine neue Partnerin. Und auch seine Ex-Frau muss nicht länger als Single durchs Leben gehen: Sie ist ebenfalls wieder vergeben!

Ihre neue Beziehung bestätigte Tamara gegenüber Promiflash und erzählte auch, wann sie mit ihrem Traummann zusammenkam: "Wir haben uns dieses Jahr am Faschingsdienstag kennengelernt." Sie sei sehr verliebt, führte sie weiter aus – und schickte darüber hinaus ein Kompliment an ihren neuen Partner hinterher: "Hätte er an diesem Tag vor dem Traualtar gestanden, hätte mein Herz ganz anders reagiert." Anders als bei Sascha habe sie sich bei ihrem jetzigen Freund auf das Experiment eingelassen.

Und wie verstehen sich Tamara und Sascha aktuell? "Unser Verhältnis ist immer noch freundschaftlich. Hin und wieder schreiben oder telefonieren wir", erzählte Sascha im Promiflash-Interview.

Sonstige Sascha, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2018

Anzeige

Privat Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Tamara und ihr Freund

Anzeige

Facebook / Sascha - Hochzeit auf den ersten Blick Sascha Bröhl und Tamara nach ihrer Scheidung

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Tamara und Sascha noch gut verstehen? Ja, sie sind doch erwachsen! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de