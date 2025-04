"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar zieht jetzt zusammen

Michelle und Fabian von Hochzeit auf den ersten Blick teilen aufregende Neuigkeiten mit ihren Fans: Sie ziehen zusammen. Auf Instagram gibt Michelle bekannt, dass sie und ihr Ehemann, den sie während der Reality-Show geheiratet hat, ein neues Kapitel beginnen. "Wir freuen uns, diesen besonderen Schritt mit euch teilen zu können", schreibt sie in einem emotionalen Post. Ursprünglich hätten die beiden geplant, erst später zusammenzuziehen, haben sich aber ganz spontan entschieden, diese Pläne über Bord zu werfen. Nun beginnt für die beiden der gemeinsame Alltag, mit dem sie ihrer bisherigen Fernbeziehung ein Ende setzen: Michelle wohnt aktuell in Castrop-Rauxel in Nordrhein-Westfalen und Fabian im bayerischen Illertissen.

Der Schritt nach vorne kommt keineswegs überraschend, denn Fabian und Michelle haben in den letzten Monaten ihre Beziehung immer weiter vertieft. Ihre Fans zeigen sich begeistert und überschütten das Paar mit Glückwünschen. "Wow, Gänsehaut-Moment! Das ist toll & ihr werdet es rocken", schreibt ein Fan unter den Post. Eine andere Followerin freut sich augenzwinkernd darauf, dass sie jetzt noch mehr gemeinsam kochen könnten und witzelt: "Noch mehr Zeit für gemeinsames Käsespätzle essen." Michelle betont in ihrer Botschaft auf Instagram, dass sie die Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen haben und sich alles gerade in rasantem Tempo entwickle, da bis zum Umzug nicht mehr viel Zeit bleibe. Auf die Frage eines weiteren Fans "Bayern oder Ruhrpott?" verrät Michelle, dass sie nach Bayern ziehen werden.

Dass die beiden sich so gut verstehen, hat sich schon seit dem Ende der Sendung abgezeichnet. Wie Fabian in einem früheren Promiflash-Interview verriet, haben sie sich nach den Dreharbeiten auf eine viel tiefere Weise kennengelernt und festgestellt, dass sie ähnliche Vorlieben und Gewohnheiten teilen. Besonders ihre gemeinsame Leidenschaft fürs Kochen und ihr ähnlicher Sinn für Humor schweißen sie zusammen. "Man versucht vor der Kamera schon, sich ein bisschen zurückzuhalten, aber eigentlich sind wir viel lustiger miteinander", erzählte Michelle einst und schwärmte von der Ehe. Für Fans der Show sind die beiden ein echtes Vorzeige-Paar, das zeigt, dass das gewagte Experiment "Hochzeit auf den ersten Blick" tatsächlich funktionieren kann.

Instagram / michelle_hadeb Michelle und Fabian von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Instagram / michelle_hadeb Das "Hochzeit auf den Blick"-Paar Fabian und Michelle

