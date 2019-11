Schlechte Nachrichten von Katja Kalugina (26)! Die Profitänzerin tourt aktuell mit vielen Promis während der Let's Dance-Tour quer durch Deutschland. Am Samstagabend traten die Paare in der Arena in Leipzig auf – und dabei kam Katja aus dem Strahlen gar nicht mehr raus: Gut gelaunt filmte sie für den Show-Account im Netz mit. Doch nun scheint der Blondine das Lachen vergangen zu sein: Vor wenigen Stunden teilte Katja eine Aufnahme aus dem Krankenhaus!

Ein Foto direkt von der Krankenliege schockte gerade in ihrer Instagram-Story die Fans. Wie Katja am Tag zuvor noch berichtete, haben die Tänzer heute einen freien Tag – und den hat sie wohl in der Klinik verbracht. Auf dem Bild sieht man ihren linken Arm, in den eine Infusionsnadel gesteckt worden ist. Dazu postete Katja nur drei weinende Smileys hintereinander. Die Ortsangabe zeigt außerdem, dass sich Katja immer noch in Leipzig befindet.

Was dem Parkettprofi genau fehlt, ließ er offen. Auch, wie es für Katja bei der "Let's Dance"-Tour weitergeht, ist somit ungewiss. Ein bisschen Zeit zum Genesen hätte sie auf alle Fälle: Der nächste Termin ist erst am 19. November in Braunschweig angesetzt.

Instagram / katja_kalugina Katja Kaluginas Arm

Instagram / katja_kalugina Katja Kalugina, "Let's Dance"-Tänzerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Katja Kalugina, "Let's Dance"-Profi

