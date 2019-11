Gute Nachrichten für alle Let's Dance-Fans! Seit der vergangenen Woche touren die Profi-Tänzer der erfolgreichen RTL-Show zusammen mit prominenten Ex-Teilnehmern durch ganz Deutschland. Das kommt derart gut an, dass alle Termine für 2019 schon jetzt restlos ausverkauft sind. Doch alle, die für dieses Jahr keine Karten mehr ergattern konnten, bekommen nun eine zweite Chance: Denn die erfolgreiche Tournee wird im kommenden Jahr eine Fortsetzung bekommen!

Wie RTL.de mitteilt, werden auch Ende 2020 wieder die schönsten Tänze aus der beliebten Sendung mit bekannten Gesichtern der Show deutschlandweit im Rahmen einer Tournee aufgeführt werden. An 19 Terminen im November und Dezember 2020 soll den Fans erneut die Möglichkeit geboten werden, live hautnah dabei zu sein. Unter anderem wird die Tournee Station machen in Leipzig, Berlin, Köln, München und Hannover. Doch das ist noch längst nicht alles. Auch die Jury um Motsi Mabuse (38), Jorge Gonzalez (52) und Joachim Llambi (55) wird wieder mit am Start sein. Der Ticketverkauf für 2020 ist schon jetzt in vollem Gange – Interessierte müssen sich als ranhalten.

Was sich allerdings für die nächste Tournee ändern wird, sind die Promis, die zusammen mit den Tanz-Profis ihre erlernten Tanzschritte erneut live demonstrieren wollen. Doch auszuschließen ist nicht, dass tanzbegeisterte Stars wie Benjamin Piwko (39), Rebecca Mir (27) oder sogar der frisch gebackene Vierfach-Papa Oliver Pocher (41) auch im kommenden Jahr wieder mit von der Partie sein dürfen.

Getty Images Ella Endlich und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / motsimabuse Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

