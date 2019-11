Diese Lady stellt ihren Body gerne zur Schau! Sofia Richie (21) gilt als eines der It-Girls Hollywoods, denn mit ihren coolen Stylings macht sie Kendall Jenner (24), Gigi Hadid (24) und Co. locker Konkurrenz. Die Freundin von Scott Disick (36) weiß sich perfekt in Szene zu setzen – und das stellte sie jetzt erneut sichtbar unter Beweis: Beim Flanieren durch die Straßen von Beverly Hills setzte Sofia auf ein besonders knappes Stückchen Stoff!

Am Montagmittag wurde die Blondine vor einem Beauty-Salon in West Hollywood von Paparazzi erwischt. Ziemlich unbeeindruckt schlenderte die 21-Jährige an den Fotografen vorbei und ließ deren Atmen kurz stocken: Ihr hautenges, schwarzes Mini-Kleidchen war derart knapp, dass es gerade noch ihre sinnlichen Kurven bedeckte. Das ohnehin schon sehr heiße Outfit rundete Sofia mit schwarzen Stiefeletten und einer braunen Designer-Handtasche ab.

Erst vor Kurzem verblüffte die Tochter von Lionel Richie (70) mit ihrem Aussehen – allerdings mit einem waschechten Beauty-Fauxpas. Zu einem Event erschien die US-Amerikanerin zwar ziemlich herausgeputzt, übertrieb es an aber offensichtlich etwas mit ihrem Make-up. Die sonst so perfekt geschminkte Sofia hatte sich vor dem Event wohl zu viel abgepudert – oder aber ohne Licht. Denn unter ihren Augen zeichneten sich deutlich helle Puderreste ab.

SplashNews.com Keywords: Sofia Richie, Model

Anzeige

SplashNews.com Sofia Richie in Los Angeles, November 2019

Anzeige

ImagePressAgency Sofia Richie, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de