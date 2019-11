Die Skandale um Prinz Andrew (59) wollen einfach kein Ende nehmen. Im Zuge der Ermittlungen gegen den bereits verstorbenen Investmentbanker Jeffrey Epstein (✝66) fiel bekanntlich auch sein Name. Er wurde beschuldigt, vor mehreren Jahren mit einer damals Minderjährigen Sex gehabt zu haben. Nun wird ein neuer Vorwurf gegen den Royal erhoben, doch diesmal geht es um etwas ganz anderes: Andrew soll sich rassistisch geäußert haben!

In einem Essay im Evening Standard erinnerte sich Rohan Silva, ehemaliger Mitarbeiter des damaligen Premierministers David Cameron (53), an ein Zusammentreffen mit Andrew im Jahr 2012 zurück. Nachdem er den Sohn der Queen gefragt hatte, ob das Handelsministerium bessere Arbeit leisten könne, soll das N-Wort gefallen sein. So antwortete der Prinz angeblich mit den Worten: “Na ja, wenn Sie meinen Ausdruck entschuldigen, 'that really is the n*gger in the woodpile'" (zu Deutsch: "Das ist der Haken bei der Sache”).

Rohan, der selbst Wurzeln in Sri Lanka hat, schäme sich, dass er damals nichts dazu gesagt habe. Doch zu dieser Zeit habe er sich eingeschüchtert gefühlt und ihm sei außerdem die Kluft zwischen seinem und Andrews Status bewusst gewesen. Es soll aber nicht das einzige Mal gewesen sein, dass sich der Prinz inakzeptabel geäußert hätte, verriet Rohan weiter.

Prinz Andrew während einer Zeremonie im belgischen Brügge

Prinz Andrew im Juli 2019

Prinz Andrew im November 2019 in Bangkok

