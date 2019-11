Marie Nasemann (30) steckt momentan in einem spannenden Lebensabschnitt – die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erwartet ihr erstes Kind. Bevor der Nachwuchs in wenigen Monaten das Licht der Welt erblickt, steht für die werdende Mutter noch so einiges auf der To-do-Liste. Immerhin erledigen sich Vorbereitungen wie das Einrichten des Kinderzimmers nicht durch Zauberhand. Was Klamotten fürs Baby betrifft, komme für die Schwangere eine Sache eher nicht in die Tüte: ausgiebige Shoppingtouren!

Beim New Faces Award Style plauderte Marie im Interview mit Promiflash ein bisschen aus dem Nähkästchen. Auf die Frage, was sie von Baby-Fashion halte, antwortete sie: "Ich glaube, ich werde tatsächlich ziemlich viel Second-Hand-Sachen haben und viel von Freundinnen kriegen." Stundenlang mit vollen Tüten durchs Einkaufscenter laufen sei eh nicht ihr Ding, deshalb werde sie darauf höchstwahrscheinlich verzichten. "Ich gucke einfach, was schon da ist im Freundeskreis und benutze das", hielt die 30-Jährige fest.

Generell scheinen das Model und sein Verlobter auf Nachhaltigkeit zu setzen. Wie vor wenigen Tagen bekannt wurde, ist auch Maries Verlobungsring aus zweiter Hand. "Sebastian hat den wohl schönsten Ring ganz Berlins gefunden", schwärmte sie kürzlich auf ihrem Instagram-Profil. Dazu postete sie ein Foto, auf dem sie ihren Fans das Schmuckstück aus den 60er Jahren präsentiert.

