Marie Nasemann (30) präsentiert stolz den schmucken Liebesbeweis ihres Partners Sebastian! Im März erfreute die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans mit einem romantischen Update: Ihr Freund hat um ihre Hand angehalten – und sie Ja gesagt! Monate später schwelgt die brünette Beauty noch immer im Liebesglück – und führt ihren Followern auf ihrem Social-Media-Kanal nun auch ihren dicken Verlobungsklunker vor!

Vor wenigen Tagen teilte Marie Schnappschüsse im Netz, auf denen sie das Kleinod in die Kamera hält. "Sebastian hat den wohl schönsten Ring ganz Berlins gefunden", schwärmte das TV-Gesicht. Bei dem Schmuckstück handele es sich um ein echtes Unikat – Second-Hand-Ware aus dem London der 60er Jahre. Und noch eine Neuigkeit verrät die zukünftige Braut: "Wir haben schon jetzt unsere Eheringe gekauft, auch wenn es noch gar keinen Hochzeitstermin gibt."

Doch nicht nur der Eheschließung fiebert das Pärchen momentan entgegen. Im Oktober ließ Marie eine andere Bombe platzen: Die 30-Jährige und ihr Verlobter erwarten ihren ersten Nachwuchs. Auf dem New Faces Award setzte die werdende Mama ihren Babybauch in einem karierten Kleid in Szene.

