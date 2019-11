In der Zeit nach Germany's next Topmodel hat sich Franziska Schwager (25) gewaltig verändert. Immer wieder gibt es ehemalige Kandidatinnen der Show, denen Heidi Klums (46) berühmtes Umstyling während der Sendung nicht ausreicht. Sie wünschen sich eine radikalere Wandlung. So auch Franziska. Nach der 13. Staffel im Jahr 2018 legte sich das Model eine fransige Kurzhaar-Frisur zu – kassierte deshalb im Netz einige Negativkommentare. So wie damals sieht die Hamburgerin heute allerdings nicht mehr aus!

Die kurzen Strähnen sind Vergangenheit. Stattdessen trägt die 21-Jährige, die sich im September mit ihrem Freund Daniel verlobte, nun einen wuscheligen Bob. Auch ihre Haarfarbe wechselte: von einem dunklen Braun zu einem etwas helleren Ton. Während Franzi ihre Frisur zuvor meist glatt trug, zeigt sie sich auf Instagram nun immer wieder mit leichten Locken.

Franziska ist nicht die Einzige, die sich nach ihrer Teilnahme an der Castingshow äußerlich veränderte. So rasierte sich Justine Klippenstein, Kandidatin der 14. Staffel aus diesem Jahr, die Haare gleich komplett ab. Trixi Giese (20) aus Sendungsreihe 13 färbte sich die langen blonden Haare rot und ließ sie auf Schulterlänge kürzen.

