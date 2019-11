Heidi Klum (46) ist immer für einen Scherz zu haben! Seit gut einer Woche flimmert die schöne Blondine wieder über die TV-Bildschirme: In der Castingshow Queen of Drags sucht das Model nach der besten Travestie-Künstlerin Deutschlands. In der aktuellen Folge sorgte die Wahl-Amerikanerin bei ihren kreativen Kandidatinnen für einen echten Lacher: Im Gespräch über Katy Bähms (26) Verlobten machte Heidi einen Penis-Witz!

Da staunen selbst die frechen Drags nicht schlecht! In der zweiten Episode der Entertainer-Show sprach die vierfache Mutter mit DJane Katy über deren Liebesleben. Ganz stolz erzählte die Perücken-Designerin der Moderatorin, ihr Freund habe ihr erst vor wenigen Wochen einen Antrag gemacht. Heidi wollte daraufhin wissen, was ihr Schatz denn beruflich mache: "Er arbeitet bei mir im Wig-Shop. Aber vorher war er Fleischer!", berichtete Katy – Heidi antwortete nur keck: "Na, dann kann er ja gut mit Würstchen umgehen!"

Burak, wie Katy als Boy heißt, konnte kaum glauben, was Heidi da gerade von sich gegeben hatte: "Das hast du jetzt nicht gerade gesagt!", staunte die Entertainerin. Die 46-Jährige tat ganz überrascht: "Haben sich meine Lippen bewegt?"

© ProSieben / Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst bei "Queen of Drags"

© ProSieben/Boris Breuer Katy Bähm, "Queen of Drags"-Kandidatin

Getty Images Heidi Klum beim iHeartRadio Music Festival 2017

