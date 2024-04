Auch für diese zwei GNTM-Kandidaten hat es nicht gereicht!

Heidi Klum (50) ist in der heutigen Folge Germany's Next Topmodel in Rausschmiss-Laune! Bereits im Elimination-Walk mussten Nuri, Jana, Yusupha und Felix die Show verlassen. Doch am Ende platzt noch für zwei weitere Kandidaten der Modeltraum: Auch Dominik und Lilli müssen den Heimweg antreten. Schon in der vergangenen Woche zählten die beiden zu den Kandidaten, die wackeln mussten, da sie beim Shooting nicht ablieferten – sie bekamen aber trotzdem ein Foto. Heute konnten sie Heidi und ihre Gastjurorin Winnie Harlow (29) aber nicht überzeugen.

Den Rauswurf von Lilli begründet die Model-Mama damit, dass sie zu oft das Gefühl habe, dass die 23-Jährige den Aufgaben nicht gewachsen sei. Bei Dominik bemängelt Heidi seine "robotermäßigen" Posen. "Bei dir, Dominik, hat uns der Flow gefehlt", erklärt sie. Zudem habe er seinen Vorteil, schon einmal gelaufen zu sein, nicht genutzt. Da er in der vergangenen Woche gewackelt hatte, musste er sich im heutigen Elimination-Walk beweisen – und kam eine Runde weiter. Am Ende reicht es aber trotzdem nicht aus und man hört Heidis berühmten Satz: "Ich habe heute leider kein Foto für dich."

Wer sich aber besonders freuen konnte, war Kandidatin Grace. Sie überzeugte beim Intimissimi-Casting und sahnte so den begehrten Job ab. "Du hast uns viele Gesichtsausdrücke gezeigt, das hat uns sehr gefallen. Der Job ist ganz besonders, weil es die größte Kampagne des Jahres ist", begründete der Kunde die Entscheidung. Für die 24-Jährige war die Begeisterung groß. "Ich kann es gar nicht beschreiben, mir fehlen die Worte", gestand sie.

Dominik, "Germany's Next Topmodel"-Kandidat 2024

Lilli, "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin 2024

