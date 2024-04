Heißer Fummel: Heidi Klum präsentiert sich ganz in Rosa!

Immer wieder stellt Heidi Klum (50) ihr Gespür für Mode unter Beweis. So wie jetzt auch: In einer aktuellen Story auf Instagram präsentiert die Germany's Next Topmodel"-Chefjurorin ihr neuestes Outfit für America's Got Talent – und das ist ziemlich heiß! In einem knappen rosafarbenen Negligé mit flauschigen Details bestaunt sich die Blondine in der Kamera und ist sichtlich angetan von dem heißen Fummel. Den aufreizenden Look rundet Heidi mit einer voluminösen Föhnfrisur und beigen Stöckelschuhen ab.

Während sich Heidis Stylistin um ihr Make-up kümmert, richtet die 50-Jährige auch einige persönliche Worte an ihre Community. "Ich bin so dankbar für jeden einzelnen von euch und ich habe gerade festgestellt, dass es zwölf Millionen von euch sind", macht sie deutlich und fügt hinzu: "Danke. Danke, dass ihr mir bei all den verrückten Dingen folgt, die ich jeden Tag tue." Im Anschluss schickt das Model seinen Fans noch einen kleinen Luftkuss durch die Kamera.

Erst in der vergangenen Woche zeigte sich Heidi mal wieder von ihrer modebewussten Seite – und zwar bei den Fashion Trust U.S. Awards in Los Angeles! Für das Event entschied sich die Laufstegschönheit für einen modernen Denim-Look: Mit ihrem langen Jeanskleid zog die Blondine auf dem roten Teppich alle Blicke auf sich und ließ sich mit ihrem besten Modelblick von den anwesenden Paparazzi ablichten.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

Getty Images Heidi Klum im April 2024

