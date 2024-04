Geflunkert? Rankin deckt Heidi Klums Beauty-Geheimnis auf!

Neben Heidi Klum (50) ist noch ein anderer bereits seit Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil von Germany's Next Topmodel: Star-Fotograf John Rankin Waddell (57), besser bekannt als Rankin. Schon seit der vierten Staffel lichtet er die angehenden Models in der Sendung ab. Nicht nur vor der Kamera scheinen sich Heidi und Rankin blendend zu verstehen – auch hinter den Kulissen hegen sie eine enge Freundschaft. Im Interview mit Bild spricht der Brite über die aktuelle GNTM-Staffel und plaudert nebenbei ein kleines Geheimnis der Modelmama aus: "Heidi sagt, dass sie keinen Sport treibt, aber ich weiß, dass sie es tut. Sie schaltet nie ab, und ihr Gehirn rattert immer."

Zu Heidis Beauty-Geheimnissen zähle laut Rankin außerdem ihr gesunder Lebensstil. "Sie ist keine große Trinkerin und war nie eine große Raucherin. Sie lebt gesund und hat diesen erstaunlichen Stoffwechsel", erklärt der Fotograf im Interview. Für seine Busenfreundin Heidi hegt Rankin nicht nur in Bezug auf ihren bewussten Lebensstil eine große Bewunderung: "Heidi ist ein wunderbarer Workaholic. Wenn ich sie an einem Sonntagnachmittag anrufe, ist sie meist gerade auf dem Weg zu irgendeinem roten Teppich. Sie nimmt sich nie einen Tag frei."

Und wie kommt das neue Show-Konzept bei dem GNTM-Fotofgrafen an? "Ich liebe die aktuelle Staffel, weil auch Männer dabei sind und die Models reifer sind und sich mehr wie Models verhalten", schwärmt der 57-Jährige. Ehemalige Kandidatinnen der Sendung würden dem Fotografen da wohl nicht zustimmen. Klaudia Giez (27) äußerte in einem Promiflash-Interview eine gegenteilige Meinung zur TV-Show: "Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das jetzt irgendwie nicht so, also klar, ich war neugierig wegen Männlein und Weiblein, aber bisher war jetzt nicht so viel Drama."

Getty Images Heidi Klum bei den Fashion Trust U.S. Awards 2024

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Kandidaten

