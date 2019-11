Bei Queen of Drags wird geschminkt, frisiert, performt – und um den Titel gekämpft! In der neuen TV-Show von Heidi Klum (46), Conchita Wurst (31) und Bill Kaulitz (30) treten aktuell noch neun Drag-Performerinnen gegeneinander an, um am Ende die heiß begehrten Preise abzusahnen. Jede Folge wird dabei die "Queen der Woche" ernannt, die von der Jury die meisten Punkte bekommt. Doch welche Entertainerin konnte Heidi und Co. in dieser Episode am meisten überzeugen?

Noch in der vergangenen Woche durfte sich Yonce Banks über die große Ehre freuen: Mit ihrer Performance als Jennifer Lopez (50)-Verschnitt ergatterte die Friseurin in der Premieren-Folge die Spitzenposition. Diesen Platz musste sie nun jedoch räumen: Katy Bähm (26) kickte sie dank der Wertung von Gast-Jurorin Amanda Lepore vom Thron!

Ganz so leicht war das Motto "Future Universe" für die Queens nicht: Obwohl vor allem Vava Vilde (30) in ihren üblichen Performances stets als Alien-artiges Wesen auftritt, verzweifelte die Stuttgarterin beinahe an der Aufgabe und erklärte: "Ich habe echt drei Wochen an dem Look gearbeitet. Ich hoffe das klappt!"

ProSieben/ Boris Breuer Yonce Banks, Teilnehmerin bei "Queen of Drags"

ProSieben/Martin Ehleben Bill Kaulitz, Heidi Klum, Conchita Wurst und Amanda Lepore bei "Queen of Drags"

© ProSieben/Boris Breuer Vava Vilde, "Queen of Drags"-Kandidatin

